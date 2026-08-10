Хаменеи объявит о назначении новых военных командующих

В Иране произошли масштабные кадровые перестановки в высшем военном руководстве.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи назначил Ахмада Вахиди новым главой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте. Заместителем Вахиди назначен Мостафа Изади, а самому Вахиди присвоено звание генерал-лейтенанта.

После гибели Алирезы Тангсири командующим Военно-морскими силами КСИР стал Али Озмаи.

Изменения коснулись и руководства Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. Его возглавил Али Абдоллахи, сменивший погибшего генерала Абдулрахима Мусави. Заместителем нового главы Генштаба назначен Киюмарс Хейдари, ранее руководивший сухопутными войсками армии.