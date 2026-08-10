Стартует новый этап конкурса по приему на работу учителей

С 12 августа в 15:00 начнется этап выбора общих вакансий в рамках конкурса по приему учителей на работу (МİQ) на основе бессрочного трудового договора.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что кандидаты смогут выбрать в электронной форме заявления максимум 8 вакантных мест. Распределение на вакантные должности будет осуществляться с учетом последовательности, выбранной кандидатами.

Если кандидат после распределения на выбранное им вакантное место откажется от него, он утратит право участвовать в следующих этапах выбора вакансий.

Этап выбора общих вакансий продлится до 15 августа, 15:00.

Отметим, что этап выбора вакансий в общеобразовательных учреждениях, где применяются меры стимулирования в соответствии с фактическим местом проживания кандидата, завершился 10 августа в 11:00.