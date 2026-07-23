США и Иран минувшей ночью вновь обменялись ударами

Силы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) минувшей ночью нанесли очередную серию ударов по территории Ирана — уже 12-ю ночь подряд.

Американские войска поразили иранские военные объекты, включая объекты военно-морской инфраструктуры, склады ракет и беспилотников, пункты берегового наблюдения, а также средства противовоздушной обороны, сообщается на странице CENTCOM в социальной сети Х. Эти удары, как утверждается, «еще сильнее снижают способность Ирана атаковать гражданские экипажи и коммерческие суда».

CENTCOM отмечает, что в этом месяце американские силы нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, одновременно возобновив морскую блокаду Ирана. На сегодняшний день CENTCOM перенаправило 9 коммерческих судов и вывело из строя одно, чтобы предотвратить их заход в иранские порты или их выход из них.

В регионе Ближнего Востока задействовано более 50 000 американских военнослужащих; они сохраняют высокую бдительность, собранность, боевую готовность и способность нанести сокрушительный удар.

В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным объектам на двух американских базах в Кувейте.

«Нанесли удары беспилотниками по крупному складу военной техники, системе противоракетной обороны Patriot и ангару беспилотников MQ-9 американских войск на авиабазе Али ас-Салем. Также атакованы место дислокации американских войск, два вертолетных ангара в казармах Аль-Адири», - привела иранская гостелерадиокомпания (IRIB) заявление КСИР.

Отмечается, что из-за нанесенных ударов «были убиты и ранены несколько солдат, нанесен большой ущерб вертолетам и беспилотникам». Также КСИР заявил о нанесении удара по одной из телекоммуникационных вышек США в регионе.