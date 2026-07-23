О чем говорили Лавров и Рубио на Филиппинах

Региональная и международная проблематика, в том числе пути урегулирования российско-украинского конфликта и обстановка в Персидском заливе, обсуждена на состоявшихся в филиппинской столице Маниле переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, говорится в сообщении МИД РФ.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта (с Украиной – ред.) и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие», - подчеркнули в министерстве.

Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.

Лавров и Рубио договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия двух стран в работе международных организаций.

Источник: ТАСС