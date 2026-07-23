 Новые подробности скандала вокруг Vital Hospital: Заявление отца мертворожденного ребенка и ответ клиники - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Новые подробности скандала вокруг Vital Hospital: Заявление отца мертворожденного ребенка и ответ клиники - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:33 - Сегодня
Новые подробности скандала вокруг Vital Hospital: Заявление отца мертворожденного ребенка и ответ клиники - ВИДЕО

Ранее вокруг клиники Vital Hospital разгорелся скандал после публикации в социальных сетях, в которой женщина заявила, что тело ее мертворожденного ребенка якобы оказалось в подвале медицинского учреждения, а не было помещено в морг.

О произошедшем в сюжете Xəzər Xəbər рассказал отец мертворожденного ребенка Абдулла Керимов «Вы отдали мне моего ребенка не из морга, а из подвала. Об этом Чинара Гюльмамедова (гинеколог – прим.ред.) говорит и в своих показаниях, и в записи, сделанной ею самой. Если ребенка должны были выдать из морга, то в данном случае его выдали именно отсюда (из подвала)». 

В свою очередь Чинара Гюльмамедова заявляет, что впервые увидела мать мертворожденного ребенка Фаргану Керимову лишь 17-го числа - в день операции - в клинике Vital Hospital.

Противоположная сторона также признает, что впервые оказалась в данной клинике. Однако при этом утверждает, что Ч.Гюльмамедова с января принимала беременную Фаргану Керимову в Клинике имени Насреддина Туси, где проводила ее обследование и лечение, и в подтверждение своих слов представляет переписку и медицинские документы, связанные с обследованием.

Абдулла Керимов также отмечает, что гинеколог опоздала на два часа на операцию: «Приди она вовремя, возможно ребенок остался бы жив». 

Отметим, что в настоящее время все обстоятельства и детали произошедшего находятся на стадии проверки со стороны правоохранительных органов.

На фоне сложившейся ситуации клиника Vital Hospital сделала официальное заявление, которое было опубликовано на страницах медицинского учреждения в социальных сетях. 

Как отмечается в заявлении, беременная пациентка, жительница Зардабского района, впервые обратилась в клинику 17 июля и ранее здесь на учете не состояла - она была направлена в Баку для проведения кесарева сечения. Во время ультразвукового исследования, проведенного в клинике, было установлено, что плод погиб внутриутробно.

«Об этом незамедлительно были проинформированы сама пациентка и ее родственники. Несмотря на то что пациентке рекомендовали обратиться в другое медицинское учреждение, она настоятельно просила провести операцию именно в Vital Hospital. В результате операция была выполнена, при этом никаких денежных средств за оказанные медицинские услуги с пациентки не взималось» - отмечается в заявлении. 

Подчеркивается, что пациентке также было предложено направить плод на патогистологическое исследование, однако она в письменной форме отказалась от этой процедуры: «После операции плод был передан семье для захоронения. Соответствующий документ об отказе был подписан, а плод в тот же день передан родственникам пациентки. Спустя некоторое время родственники пациентки прибыли в наше медицинское учреждение, провели видеосъемку и представили санитарное помещение как подвальное. Они попытались проникнуть внутрь через верхний вход больницы, заявив, что хотят попасть к пациентке, при этом пытались разбить стеклянную дверь. Чтобы избежать повреждения двери, ее открыли, после чего они вошли внутрь, продолжая вести съемку. Затем они открыли несколько дверей и осмотрели санитарное помещение клиники. Это помещение предназначено для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Однако отснятые там кадры были представлены таким образом, будто именно туда был брошен ребенок. Между тем плод был передан семье в тот же день».

В заявлении клиники подчеркивается, что в распространенных обвинениях также утверждается, что именно данное медицинское учреждение якобы стало причиной гибели плода: «Подчеркиваем, что на момент обращения пациентки в клинику были представлены все необходимые медицинские документы, пациентка и ее родственники были заранее уведомлены о факте внутриутробной гибели плода, а операция была проведена по просьбе семьи». 

Также в заявлении отмечается, что во время съемки, из-за того что действия посетителей вызвали беспокойство у других пациентов, была вызвана служба охраны - после этого указанные лица извинились за свое поведение и покинули территорию медицинского учреждения.

«В воскресенье родственники пациентки забрали ее из нашей клиники, при этом каких-либо жалоб или претензий не высказывали. Однако уже на следующий день видеозапись была смонтирована и представлена в социальных сетях в искаженном виде, не соответствующем действительности. За весь период своей 23-летнейдеятельности клиника впервые столкнулась с подобной ситуацией. Мы заинтересованы в объективном расследовании произошедшего и в том, чтобы общественность получила достоверную, неискаженную информацию». 

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