Доктору философии по праву грозит до 10 лет тюрьмы за присвоение денег

В отношении частного нотариуса нотариальной конторы №4 посёлка Сабунчу Сабунчинского района Сабухи Алиева возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, он обвиняется в присвоении средств в крупном размере.

В результате внутреннего расследования, проведённого в Министерстве юстиции, возникли обоснованные подозрения в присвоении Сабухи Алиевым крупных денежных средств, в связи с чем собранные материалы были направлены в органы прокуратуры для дачи правовой оценки. В ходе предварительного расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было установлено, что Сабухи Алиев, злоупотребляя служебными полномочиями, совершил присвоение средств в крупном размере.

Ему предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, совершённые в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Нотариус не арестован. В его отношении на период досудебного производства избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Если его вина будет доказана в суде и причинённый ущерб не будет возмещён, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что согласно биографическим данным в интернете, 44-летний Сабухи Алиев является учёным-юристом - в 2010 году он получил учёную степень доктора философии по праву.