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Победный гол и большое сердце: как Ферран Торрес помогает бездомным животным

Джамиля Суджадинова10:39 - Сегодня
Победный гол и большое сердце: как Ферран Торрес помогает бездомным животным

Нападающий сборной Испании и футбольного клуба «Барселона» Ферран Торрес, ставший автором победного гола в финале чемпионата мира, известен не только своими спортивными достижениями, но и активной деятельностью в сфере защиты животных и охраны окружающей среды. 

Футболист на протяжении нескольких лет поддерживает международные благотворительные инициативы, направленные на помощь бездомным животным, а также выступает за сокращение использования одноразового пластика.

Любовь к животным сопровождает Торреса с детства. Футболист вырос в испанском городе Фойос, где особое место в его жизни занимала собака по кличке Рекс. После гибели питомца спортсмен увековечил его память татуировкой, которую, по его словам, сделал вместе со своей сестрой. По итогу, этот опыт оказал значительное влияние на его дальнейшее отношение к вопросам защиты животных.

Сегодня в доме спортсмена живут несколько собак, большинство из которых были взяты из приютов или спасены после тяжелых жизненных обстоятельств. Среди них андалузская поденко по кличке Минни, чехословацкая волчья собака Ллуна, а также Майло - пес, которого Торрес в 2021 году забрал из болгарского приюта Street Hearts BG.

История Майло началась летом 2021 года, когда троих истощенных щенков обнаружили под мостом недалеко от города Дряново в Болгарии. По словам основателя и руководителя приюта Эммы Смит, животные были брошены, находились в крайне тяжелом состоянии и нуждались в срочной ветеринарной помощи.

После лечения, вакцинации и реабилитации сотрудники приюта начали искать для щенков постоянные семьи.

В сентябре того же года Ферран Торрес, выступавший тогда за английский клуб «Манчестер Сити», через сотрудничавшую с болгарским приютом британскую благотворительную организацию оформил опеку над Майло. После перехода в «Барселону» футболист перевез собаку в Испанию, где она продолжает жить вместе с ним и другими питомцами.

По словам Эммы Смит, решение известного спортсмена взять собаку именно из болгарского приюта стало важным событием для организации. Она отметила, что благодаря публикациям Торреса с Майло в социальных сетях значительно увеличилось внимание к деятельности приюта, а многие другие животные также смогли найти новые семьи.

Особое место в общественной деятельности футболиста занимает сотрудничество с международным благотворительным фондом Wild at Heart Foundation, основанным британским ресторатором и зоозащитницей Никки Тибблс. Торрес присоединился к организации в 2021 году, став ее первым официальным послом. По словам спортсмена, на этот шаг его подтолкнул собственный опыт жизни вдали от домашних животных во время выступлений за английский клуб.

Деятельность фонда направлена на решение проблемы бездомных собак по всему миру, а организация реализует программы стерилизации животных, поддерживает ответственное усыновление и помогает приютам искать новых владельцев для собак, оказавшихся на улице или переживших жестокое обращение.

Помимо защиты животных, испанский футболист активно поддерживает экологические инициативы. Он сотрудничает с проектом Kick Out Plastic, который выступает за сокращение использования одноразового пластика и популяризацию экологически ответственного образа жизни.

Сам Торрес неоднократно отмечал, что общение с животными и время, проведенное на природе, помогают ему восстанавливаться после напряженного спортивного графика. По словам футболиста, прогулки с собаками, походы в горы и отдых у моря являются важной частью его жизни и позволяют сохранять эмоциональное равновесие.

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