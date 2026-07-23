После удара по КПП на границе Ирана и Ирака погибли два человека

Вооруженные силы США нанесли удар по району, где расположен пограничный пункт пропуска "Шаламче" на границе Ирана и Ирака.

Об этом агентству SNN сообщил заместитель губернатора провинции Хузестан по вопросам безопасности и правопорядка.

"Несколько минут назад район пограничного пункта пропуска "Шаламче" подвергся ракетному удару со стороны США", - добавил он.

Отмечается, что государственная телерадиокомпания Ирана со ссылкой на местные власти сообщила, что в результате удара США по пограничному пункту пропуска "Шаламче", расположенному на границе Ирана и Ирака, погибли по меньшей мере два человека, еще 11 получили ранения.

По их данным, пограничный пункт пропуска продолжает функционировать, а пострадавшим оказывается помощь на месте происшествия.