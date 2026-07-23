Сумка с запрещенными веществами: в Товузе поймали наркокурьеров - ВИДЕО

В Товузе изъято 3 килограмма наркотических средств.

Как сообщает 1news.az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Юсиф Исазаде, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

При досмотре находившейся при нем сумки было обнаружено 2 килограмма марихуаны, героина и метамфетамина.

В результате другого оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, на территории района был задержан Аскер Гусейнов, подозреваемый в наркокурьерстве. У него было обнаружено и изъято 1 килограмм марихуаны и героина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.