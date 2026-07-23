 Реакция Baku Bus на скандал в автобусе: водитель высадил мать с ребёнком-аутистом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Реакция Baku Bus на скандал в автобусе: водитель высадил мать с ребёнком-аутистом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова11:07 - Сегодня
Реакция Baku Bus на скандал в автобусе: водитель высадил мать с ребёнком-аутистом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Компания ООО Baku Bus провела разбирательство по факту конфликта между водителем и пассажиркой с ребенком и признала, что водитель некорректно применил правила перевозки. 

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщила руководитель пресс-службы Baku Bus Асмар Алиева.

В компании пояснили, что согласно пункту 5.1 «Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом», на регулярных автобусных маршрутах пассажир имеет право бесплатно провозить с собой одну единицу ручной клади габаритами до 60 см × 40 см × 20 см и весом не более 20 кг, а также детскую коляску.

«Во время произошедшего инцидента со стороны водителя возникло недопонимание при применении правил. В связи с этим приносим свои извинения пассажирке и особенно её малолетнему ребёнку», - заявили в Baku Bus.

В компании также отметили, что в отношении водителя будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Кроме того, во избежание повторения подобных ситуаций для всего водительского состава проведут дополнительный инструктаж по действующим правилам перевозки.

10:54

В Баку между водителем автобуса №211 и пассажиркой произошёл конфликт.

Как сообщает 1news.az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

На видео видно, что женщина заходит в автобус с ребёнком и его небольшим самокатом. Водитель заявил, что вход в автобус с самокатами и велосипедами запрещён. В результате между сторонами возникла напряженность.

Мать подчеркнула, что ее ребёнок страдает аутизмом и ему трудно передвигаться пешком. Несмотря на это, водитель высадил женщину с ребёнком из автобуса.

В связи с данным инцидентом мы направили запрос в ООО Baku Bus. 

Новость будет обновлена по мере поступления ответа.

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