«Мертвый плод в подвале клиники?»: Минздрав начал расследование вокруг Vital Hospital - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Распространяемая в социальных сетях информация о Vital Hospital находится под контролем Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения».

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По данному вопросу начато расследование, правоохранительные органы проинформированы. По результатам расследования общественности будет предоставлена дополнительная информация».

11:35

Вокруг клиники Vital Hospital разгорелся скандал после появления утверждений о том, что тело мертворожденного ребенка было выброшено в подвал.

Как сообщает 1news.az, об этом пострадавшая рассказала на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, несмотря на проведенное лечение и обследования, ребенок родился мертвым. Она также утверждает, что тело младенца не было помещено в морг, а оказалось в подвале.

Чтобы получить комментарий второй стороны, редакция попыталась связаться с клиникой по контактному номеру, указанному на ее официальном сайте. Однако звонки остались без ответа. Сотрудник, который сначала ответил на звонок, попросил перезвонить через час, но при повторном обращении на связь больше не вышел.