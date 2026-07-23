 Состоялось первое заседание Рабочей группы по координации реализации Концепции «Азербайджанская культура - 2040» - ФОТО  | 1news.az | Новости
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Состоялось первое заседание Рабочей группы по координации реализации Концепции «Азербайджанская культура - 2040» - ФОТО 

Феликс Вишневецкий11:48 - Сегодня
Состоялось первое заседание Рабочей группы по координации реализации Концепции «Азербайджанская культура - 2040» - ФОТО 

21 июля 2026 года в Национальной библиотеке Азербайджана по инициативе Министерства культуры состоялось первое заседание Рабочей группы по координации реализации Концепции «Азербайджанская культура - 2040».

В заседании приняли участие министр культуры Адиль Керимли, заведующий отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Арасту Габиббейли, заместители министров и другие уполномоченные представители государственных органов, являющихся основными исполнителями Плана мероприятий Концепции, руководство Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, а также руководители соответствующих структурных подразделений минкультуры.

Открывая заседание вступительной речью, руководитель Рабочей группы, министр культуры Адиль Керимли отметил, что Концепция «Азербайджанская культура - 2040», утвержденная соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, является важным стратегическим документом, определяющим долгосрочные приоритеты развития государственной культурной политики страны.

Министр отметил, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики, принятым в целях обеспечения исполнения распоряжения Президента Азербайджанской Республики №888 от 14 января 2026 года «Об утверждении Концепции «Азербайджанская культура – 2040»», была создана Рабочая группа, призванная координировать реализацию Плана мероприятий. В ее состав вошли заместители руководителей государственных органов, определенных основными исполнителями Плана. По словам министра, деятельность Рабочей группы играет важную роль в укреплении межведомственного взаимодействия и обеспечении результативной реализации Концепции.

В свою очередь заведующий отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Арасту Габиббейли отметил, что Концепция имеет важное значение для сохранения национально-духовных ценностей, формирования современной модели культуры и обеспечения устойчивого развития культурной сферы. Он также подчеркнул необходимость ответственного подхода со стороны государственных органов - основных исполнителей - к выполнению возложенных на них задач в рамках реализации Концепции.

Затем руководитель внутриведомственной Рабочей группы по реализации Концепции, заместитель министра культуры Саадат Юсифова проинформировала участников заседания о работе, проведенной Министерством культуры в рамках реализации Концепции. По ее словам, для координации выполнения 84 масштабных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, созданы соответствующие механизмы, а также сформированы системы мониторинга и отчетности.

Заместитель руководителя внутриведомственной Рабочей группы, заместитель начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Аяз Мусеибов выступил с презентацией, посвященной соответствующему распоряжению Кабинета министров Азербайджанской Республики. Он рассказал о задачах, вытекающих из документа, установленных сроках их исполнения и механизмах координации взаимодействия между профильными государственными органами.

В ходе заседания также была заслушана презентация эксперта Назлы Ахмедовой, посвященная общему содержанию Концепции и ее ключевым направлениям.

В ходе общей дискуссии были рассмотрены результаты работы по подготовке шести государственных программ, предусмотренных Концепцией, а также обсуждены предстоящие задачи. Кроме того, участники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации Плана мероприятий, совершенствования механизмов мониторинга и отчетности, а также определения приоритетов следующего этапа работы.

В завершение заседания были обсуждены направления совместной деятельности государственных органов в рамках реализации Плана мероприятий, а также дальнейшие задачи Рабочей группы на следующем этапе реализации Концепции.

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