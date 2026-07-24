США ввели пошлины против 60 торговых партнеров

США введут таможенные пошлины в отношении 60 торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По его данным, размер пошлин составит от 10% до 12,5%. Ограничительные меры будут введены в отношении 60 стран, в том числе государств Европейского союза. Пошлины вступят в силу в 00:01 24 июля по времени восточного побережья США (07:01 мск). Таким образом они фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. Для товаров, находящихся на этот момент в процессе транспортировки, срок вступления в силу пошлин отложен до 28 июля.

Как отмечает Reuters, из-под действия пошлин будет выведен перечень товаров, в том числе нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют американские пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, пошлины не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Пошлины в отношении стран, принявших, по мнению США, меры по борьбе с принудительным трудом, составят 10%, в отношении остальных государств — 12,5%.

Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение американским президентом импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. После этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из всех стран в размере 10%. Затем он объявил о намерении повысить эти пошлины до 15%. Глобальные пошлины на американский импорт в размере 10% вступили в силу 24 февраля и действуют в течение 150 дней, до 24 июля.