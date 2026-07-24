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Иран обвинил США в попытке узаконить конфискацию государственных активов

First News Media10:25 - Сегодня
Иран обвинил США в попытке узаконить конфискацию государственных активов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с предупреждением о риске создания опасного прецедента, связанного с изъятием государственных средств, на фоне предложения использовать иранские активы для покрытия ущерба от морской блокады Ормузского пролива.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона направить замороженные иранские ресурсы, находящиеся под контролем Соединенных Штатов, на компенсацию потенциального урона, причиненного судам и морским грузам в ходе продолжающейся военно-морской блокады Ормузского пролива, осуществляемой американскими силами.

«Тем, кто приветствует использование этих средств, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства в социальной сети X*.

Аракчи охарактеризовал изъятие активов у государства как «опасный прецедент», подчеркнув, что подобные действия подрывают принцип неприкосновенности собственности и могут создать цепную реакцию в международных отношениях.

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