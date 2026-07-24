КСИР атаковал беспилотниками американские базы в Иордании и Бахрейне

Иранские беспилотники атаковали базы США в Иордании и Бахрейне.

Как сообщает IRIB, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, беспилотники нанесли удары по топливным бакам, складам и крупным ангарам с оборудованием, принадлежащим американским военным силам на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне, а также по пунктам дислокации.

Отмечено, что база Аль-Азрак в Иордании также подверглась атаке беспилотников, поражены аэродром, ангар для ремонта и технического обслуживания самолетов и пункты дислокации.

"Любой шаг, направленный против законных интересов Ирана, приведет к лишению безопасности и экономических преимуществ и других стран региона", - предупредили в КСИР.