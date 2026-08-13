Лицо, находившееся в международном розыске, экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Аскерова Руслана Али оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Республики Молдова, передает 1news.az.

Так, в рамках уголовного дела, предварительное следствие по которому проводится прокуратурой Самухского района, были установлены обоснованные подозрения в том, что Аскеров Руслан Али оглу (1981 года рождения) организовал умышленное убийство по найму. В связи с этим было принято постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, и из-за того, что он скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.

Руслан Аскеров был задержан на территории Республики Молдова и доставлен в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Отметим, что ранее предварительное следствие по данному уголовному делу в отношении еще двух лиц - Мехтиева Эльвина Гардашали оглу (исполнитель) и Юсифова Турала Эрастун оглу (пособник) - было завершено прокуратурой Самухского района, и дело было направлено на рассмотрение в суд.

Приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям Э. Мехтиев был приговорен к 18 годам, а Т. Юсифов - к 16 годам лишения свободы.