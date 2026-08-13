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Из России в Армению через Азербайджан отправлена очередная партия пшеницы - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:33 - Сегодня
Из России в Армению через Азербайджан отправлена очередная партия пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная транзитная поставка.

Как сообщает AПA, сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк Кесик были отправлены 20 вагонов с пшеницей общим весом 1400 тонн.

Отметим, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 39 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 67 тысяч тонн древесины.

Также на сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

14:55

Транзитом через территорию Азербайджана осуществляется очередная поставка пшеницы из России в Армению.

Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Было отмечено, что железнодорожный состав из 20 вагонов с пшеницей отправляется со станции Баладжары.

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