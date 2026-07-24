В Ходжалы и Агдере вернулись еще 53 семьи - ФОТО

24 июля состоялось очередное переселение в Ходжалинский и Агдеринский районы. На этом этапе в оба района в общей сложности вернулись 53 семьи в составе 202 человек.

Как сообщили региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, церемония встречи жителей и вручения ключей прошла в городе Ходжалы.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил жителей, вернувшихся в родные края, пожелал им счастливой и благополучной жизни в новых домах.

Отметим, что в это переселение в селе Ханабад Ходжалинского района были размещены 10 семей (31 человек), в селе Бадара – 6 семей (24 человека), в селе Дашбулаг – 2 семьи (7 человек), в селе Сеидбейли – 1 семья (5 человек), а в селе Тезебина – 9 семей (39 человек). В Агдеринском же районе в село Ашагы Оратаг переселены 10 семей (34 человека), в село Гасанриз — 6 семей (17 человек), в село Колатаг – 3 семьи (19 человек), в село Венгли – 6 семей (26 человек).