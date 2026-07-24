Объявлены результаты Государственной программы по обучению за рубежом.

Как передает 1news.az, информация об этом опубликована на официальном сайте Министерства науки и образования

Как говорится в сообщении, в рамках «Государственной программы по обучению молодёжи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы» определены результаты приёма на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2026–2027 учебный год.

«По итогам конкурса кандидаты, соответствующие критериям, предусмотренным соответствующими правилами отбора, были приняты в Государственную программу и получили статус её участников. Так, в рамках Государственной программы на 2026–2027 учебный год право на обучение получили в общей сложности 500 человек: 125 - по программам бакалавриата, 353 - магистратуры и 22 - докторантуры.

Из 500 человек, отобранных в качестве участников Государственной программы, 155 будут обучаться в высших учебных заведениях, входящих в десятку самых престижных университетов мира. В их числе такие ведущие мировые университеты, как Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Гарвардский и Йельский университеты», - отмечается в информации.

С полным списком стипендиатов можно ознакомиться по этой ссылке: