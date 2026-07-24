Что останется ценным в человеке, когда знания перестанут быть его главным преимуществом?

Еще недавно главным конкурентным преимуществом человека считались знания. Сегодня, когда искусственный интеллект за секунды анализирует, сопоставляет и структурирует огромные объемы информации, этот привычный ориентир стремительно меняется. Последние исследования показывают: вопрос уже не в том, какие профессии исчезнут, а в том, какие качества останутся по-настоящему незаменимыми. Что будет цениться в человеке в эпоху ИИ, как должны измениться образование, рынок труда и подход родителей к будущему детей - разбираемся в статье 1news.az.

Последний отчет McKinsey вызвал большой интерес. Большинство обсуждает, сколько профессий исчезнет и сколько рабочих мест заменит искусственный интеллект.

Мне кажется, главный вывод отчета совсем в другом.

Он заставляет задать вопрос, который гораздо важнее технологий.

Что останется ценным в человеке тогда, когда знания перестанут быть его главным преимуществом?

Именно вокруг этого вопроса сегодня строится наш материал.

Почему знания вообще могут перестать быть главным преимуществом?

Потому что доступ к знаниям стремительно дешевеет. Еще недавно профессиональная ценность человека во многом определялась тем, сколько информации он накопил и насколько быстро мог ее воспроизвести. Сегодня искусственный интеллект за секунды находит, сопоставляет, переводит и структурирует объем информации, на который человеку потребовались бы дни.

Это не означает, что знания больше не нужны. Без них невозможно проверить ответ, увидеть ошибку или принять ответственное решение. Но сами по себе знания перестают быть редким ресурсом. Конкурентным преимуществом становится способность понять контекст, поставить правильный вопрос, выбрать из множества вариантов и отвечать за последствия выбора.

McKinsey действительно говорит об исчезновении человека из работы?

Нет. В исследовании McKinsey Global Institute «Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI» речь идет прежде всего о техническом потенциале автоматизации задач, а не о прямом прогнозе массовых увольнений.

По оценке исследователей, при нынешнем уровне технологий AI-агенты технически способны выполнять задачи, занимающие около 44 процентов рабочих часов в США, а роботы — еще около 13 процентов. В сумме это 57 процентов рабочих часов. Но рабочие часы — не то же самое, что рабочие места. Одна профессия состоит из разных задач: часть может перейти машине, часть останется человеку, а часть появится заново.

Поэтому главный сдвиг происходит не между «человеком» и «машиной», а внутри самой работы. Меняется состав профессий, распределение ответственности и то, за что человеку будут платить.

Тогда какие качества человека становятся дороже?

Прежде всего те, которые нельзя свести к быстрому воспроизведению правильного ответа. Это способность видеть проблему целиком, работать с противоречиями, принимать решения при недостатке данных, создавать доверие, понимать другого человека, вести переговоры и соединять идеи из разных областей.

Однако я бы не стала превращать это в очередной универсальный список «навыков будущего». Один и тот же навык проявляется у людей по-разному. Кто-то силен в стратегическом мышлении, но слаб в реализации. Кто-то видит людей, но теряется в неопределенности. Кто-то способен создавать новое, но не умеет объяснить свою идею другим.

Вопрос не только в том, какие качества будут нужны рынку. Вопрос в том, какие из них действительно являются сильной стороной конкретного человека и в какой среде они превращаются в результат.

Почему обычной профориентации для этого уже недостаточно?

Классическая профориентация обычно связывает интересы и способности человека с существующими профессиями. Но сегодня профессия перестала быть стабильной точкой назначения. Пока подросток получает образование, содержание выбранной работы может существенно измениться.

Если мы говорим ребенку: «Тебе подходит профессия маркетолога», мы даем ему слишком узкий и быстро устаревающий ответ. Гораздо полезнее понять, что именно стоит за этим выбором. Возможно, он хорошо распознает поведение людей, умеет формулировать идеи, чувствует язык и способен влиять. Эти способности могут реализоваться в маркетинге, предпринимательстве, продуктовой разработке, образовании или в профессии, которой сегодня еще нет.

Не странно ли использовать AI для поиска того, что AI не сможет заменить?

Наоборот. В этом и заключается логика проекта. Искусственный интеллект не должен решать за человека, кем ему быть. Он должен помогать видеть закономерности, сравнивать наблюдения, фиксировать динамику и предлагать более точные вопросы.

Технология сильна в обработке данных. Человек — в смысле, ответственности, отношениях и выборе. Сильная система возникает не тогда, когда одна сторона вытесняет другую, а когда между ними правильно распределены роли.

Именно поэтому AI рассматривается не как угроза человеку и не как модный дополнительный инструмент. Это часть новой среды, в которой человеку предстоит жить, учиться и работать.

Что в этой ситуации должны изменить родители?

Перестать искать для ребенка одну безопасную профессию на всю жизнь. Такой гарантии больше нет. Даже высокая текущая востребованность профессии не означает, что ее содержание останется прежним через десять лет.

Гораздо надежнее инвестировать в понимание самого ребенка: как он учится, в чем проявляет инициативу, что делает устойчиво хорошо, в каких ситуациях теряет энергию, какую ответственность готов брать на себя. Это не отказ от образования. Это более разумный способ его выбирать.

Родителям также важно отличать собственные ожидания от реального потенциала ребенка. Хорошие оценки, послушание или интерес к популярной специальности еще не дают ответа на вопрос, где человек сможет создать ценность.

А что должны изменить школы и университеты?

Образовательным организациям придется перейти от передачи стандартизированного объема знаний к развитию способности использовать знания в реальной ситуации. Это означает больше сложных задач без одного готового ответа, междисциплинарных проектов, командной работы, рефлексии и ответственности за результат.

Не менее важно научить студентов работать вместе с AI: ставить задачу, проверять результат, видеть ограничения технологии и соблюдать этические границы. Запретить искусственный интеллект проще, чем перестроить обучение. Но запрет не готовит человека к реальности.

Что должны изменить компании?

Компании совершают ошибку, когда воспринимают AI только как инструмент сокращения затрат. Если автоматизировать неэффективный процесс, он не станет разумным — он просто станет быстрее.

McKinsey последовательно подчеркивает необходимость заново проектировать работу: процессы, роли, ответственность и взаимодействие людей с цифровыми агентами. Для руководителя это означает новый вопрос: не «кого можно заменить», а «какую работу действительно должен выполнять человек, какую — система, и где решение должно оставаться за человеком».

Одновременно компаниям придется иначе смотреть на потенциал сотрудников. Резюме описывает прошлое. Должностная инструкция фиксирует сегодняшний день. Но конкурентоспособность будет зависеть от способности человека осваивать новые роли, переносить сильные стороны в другой контекст и создавать ценность вместе с технологиями.

Можно ли уже сегодня точно определить, какие профессии исчезнут?

Нет. Достоверного списка профессий, которые обязательно исчезнут, не существует. Скорость изменений зависит не только от возможностей технологии, но и от стоимости внедрения, законодательства, доверия общества, качества данных, ответственности за ошибки и готовности организаций менять процессы.

Поэтому обещание назвать ребенку «профессию, которую никогда не заменит AI», было бы нечестным. Более сильная стратегия — помочь ему понять собственный потенциал и научиться адаптироваться без потери себя.

И, возможно, главный вопрос будущего будет звучать не так: «Что искусственный интеллект заберет у человека?»

Он будет звучать иначе: «Что человек сможет сделать благодаря искусственному интеллекту — если хорошо понимает собственный потенциал?»

Источники

• McKinsey Global Institute. Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI. 25 ноября 2025 года.

• McKinsey & Company. The State of Organizations 2026: Three tectonic forces that are reshaping organizations. 19 февраля 2026 года.

• McKinsey Global Institute. Human skills will matter more than ever in the age of AI. 6 января 2026 года.

Редакционная пометка: цифра 57% обозначает технический потенциал выполнения задач, измеренный в рабочих часах, а не прогноз сокращения 57% рабочих мест.

Автор: Джамиля Сабирлы