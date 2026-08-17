Ильхам Алиев встретился в Баку с Виктором Ющенко - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, находящимся с визитом в Баку.
Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщается в аккаунте главы нашего государства в социальной сети X.
«Мы поделились добрыми воспоминаниями, связанными с нашим знакомством, продолжающимся более 20 лет, вспомнили о проделанной совместной работе, направленной на укрепление азербайджано-украинских отношений, провели обмен мнениями о перспективах связей.
В ходе встречи посол Украины в Азербайджане вручил мне удостоверение «Почетного гражданина города Ирпень», - отмечается в публикации.
Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko ilə görüşdüm.
20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük, Azərbaycan–Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin… pic.twitter.com/6CA8eO6ELS — İlham Əliyev (@azpresident) August 17, 2026