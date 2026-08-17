Появились кадры, на которых убитый бизнесмен Орхан Юсубов общается с подозреваемым в его убийстве - ВИДЕО

30 июля на парковке торгового центра «Amay» в Хатаинском районе Баку был убит 35-летний руководитель компании Seaside Estate Орхан Юсубов.

В убийстве бизнесмена подозревается его бывший сотрудник Сабир Джамалов (1987 г.р.).

Известно о том, что после возникших между ними разногласий О.Юсубов и С.Джамалов прекратили сотрудничество, после чего С.Джамалов создал свою собственную компанию.

Ранее были опубликованы фотографии убитого бизнесмена, после чего в соцсетях появились и видеокадры, на которых Орхан Юсубов и подозреваемый в его убийстве Сабир Джамалов дружески общаются - представляем данные кадры читателям 1news.az.