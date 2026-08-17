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Звезда сериала «Игра престолов» в Баку - ВИДЕО 

Феликс Вишневецкий11:32 - Сегодня
Звезда сериала «Игра престолов» в Баку - ВИДЕО 

В Баку продолжаются съемки международного приключенческого фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум», главную роль в котором исполняет легендарный актер Джеки Чан.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что создатели картины определились с частью российского актерского состава. Сообщалось, что к проекту присоединились Никита Ефремов, Алексей Серебряков, Юрий Колокольников и Рузиль Минекаев. При этом официального подтверждения этой информации со стороны создателей фильма не поступало.

Теперь появились новые косвенные свидетельства участия в проекте Юрия Колокольникова. Казахстанский актер Рустем Омаров опубликовал видео, снятое в Баку вместе с Ю.Колокольниковым - особое внимание привлекает то, что видео снято на фоне Центра Гейдара Алиева, который стал одной из локаций съемок «Доспехов Бога 4: Ультиматум». 

Юрий Колокольников - российский актер театра, кино и телевидения, известный не только по отечественным проектам, но и по ряду крупных зарубежных работ. Международную известность актер получил после участия в четвертом сезоне культового сериала HBO «Игра престолов». Колокольников сыграл Стира, одного из лидеров одичалых. Его персонаж появляется в четырех эпизодах сезона.

В 2025 году актер появился еще в одном известном американском сериале - «Белый лотос». В третьем сезоне он исполнил роль Влада, русского туриста, отдыхающего в Таиланде.

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

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