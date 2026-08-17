Между Карабахом и румынским регионом Марамуреш налаживается экономическое сотрудничество 

Посольство Азербайджана в Румынии сообщает о переговорах по расширению экономических связей между румынским регионом Марамуреш и городом Ханкенди, а также Агдеринским и Ходжалинским районами Карабахского региона Азербайджана.

Делегация Азербайджана во главе со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым, находящаяся с официальным визитом в Румынии, провела встречу с председателем Торгово-промышленной палаты Марамуреша Флорентином Николае Тушем. Во встрече приняли участие представители деловых кругов и предприниматели региона.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Карабахским регионом Азербайджана и Марамурешем, а также возможности расширения деловых связей.

Председатель Торгово-промышленной палаты Марамуреша Флорентин Николае Туш отметил заинтересованность в установлении прямых контактов и организации взаимных визитов с целью увеличения объемов торговли.

В свою очередь, Эльчин Юсубов подробно проинформировал собеседников о масштабных строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в Карабахе, а также о благоприятных условиях и налоговых льготах, созданных для инвесторов. Он отметил положительную динамику товарооборота между Азербайджаном и Румынией и подчеркнул, что развитие межрегионального сотрудничества создаст дополнительные возможности для диверсификации экономических связей.

Эльчин Юсубов также пригласил представителей деловых кругов и предпринимателей Марамуреша посетить Карабах.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших направлениях сотрудничества.

В рамках развития экономического сотрудничества азербайджанская делегация также посетила расположенную в Марамуреше фабрику «Aramis», одного из крупных производителей мебели в Европе, и ознакомилась с ее производственной деятельностью. Руководство предприятия выразило заинтересованность в сотрудничестве с Карабахом и заявило о намерении посетить регион в ближайшее время.