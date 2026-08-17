Экспорт из Азербайджана в Армению превысил 17 миллионов долларов

Обнародована стоимость товаров, экспортированных из Азербайджана в Армению.

В январе-июле текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано товаров на сумму 17 миллионов 372,1 тысячи долларов США.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации, распространенной Государственным таможенным комитетом (ГТК).

Согласно отчету, этот показатель составил 0,09 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

В марте текущего года Азербайджан впервые импортировал из Армении товары на сумму 960 долларов США. В прошлом месяце импорта из Армении не было.