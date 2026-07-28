В Джейранбатане ребенок выпрыгнул из окна во время пожара в многоэтажке

В поселке Джейранбатан Абшеронского района во время пожара в девятиэтажном жилом доме пострадал ребенок, выпрыгнувший из здания.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, в связи с инцидентом 28 июля около 01:30 мальчик 2013 года рождения был госпитализирован в Детскую больницу Сумгайытского медицинского центра.

У него диагностирована открытая рана правой стопы. В отделении скорой помощи пациенту оказали необходимую медицинскую помощь. Ввиду того, что его состояние оценивалось как удовлетворительное, он был отпущен домой на амбулаторное лечение.

Отметим, что, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в поселке Джейранбатан.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрической шахте и счетчиках жилого дома, было ликвидировано в кратчайшие сроки, не получив распространения.

В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы.