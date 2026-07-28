Музыканта D4vd будут судить по обвинению в убийстве несовершеннолетней

В Соединенных Штатах суд постановил, что американский музыкант D4vd, настоящее имя которого Дэвид Энтони Берк, предстанет перед судом по обвинению в убийстве несовершеннолетней девушки.

Соответствующее решение было принято по итогам пятидневного предварительного судебного слушания, состоявшегося в Лос-Анджелесе. В ходе заседаний сторона обвинения представила показания более десяти свидетелей, а также продемонстрировала суду вещественные доказательства, включая фотографии, приобщенные к материалам уголовного дела. На слушаниях присутствовали родственники погибшей 14-летней Селесты Ривас Эрнандес.

Следствие утверждает, что останки девушки были обнаружены в сентябре прошлого года в автомобиле Tesla, зарегистрированном по адресу проживания 21-летнего музыканта. По версии прокуратуры, Берк нанес подростку смертельные ножевые ранения, после чего расчленил тело, пытаясь скрыть следы преступления.

Музыканту предъявлены обвинения в убийстве и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней. Сам Берк своей вины не признает и отвергает все выдвинутые против него обвинения. Его официальное предъявление обвинения назначено на 31 августа, после чего, как ожидается, судебное разбирательство начнется в течение девяноста дней.

По версии обвинения, причиной предполагаемого убийства стало намерение девушки рассказать окружающим о своих отношениях с музыкантом и, как утверждают прокуроры, раскрыть факты многолетнего сексуального насилия. В прокуратуре считают, что Берк опасался разрушения своей стремительно развивавшейся музыкальной карьеры и решил избавиться от потерпевшей.

Во время предварительного слушания суду были представлены материалы, которые, по мнению обвинения, свидетельствуют о попытках скрыть преступление. В частности, детектив, ведущий расследование, заявил, что спустя несколько дней после предполагаемого убийства музыкант заказал через интернет мешок для перевозки тела, бензопилы, надувной бассейн и лопату. Следствие утверждает, что именно эти предметы впоследствии могли использоваться для расчленения тела и сокрытия следов преступления.

Кроме того, прокуратура представила переписку между Берком и Селестой Ривас Эрнандес. Согласно материалам дела, сообщения свидетельствуют о том, что девушка забеременела и впоследствии сделала аборт. Один из представленных суду фрагментов переписки датирован июнем 2024 года. Тогда, как утверждает обвинение, Селесте было тринадцать лет, а Берку — девятнадцать.

Расследование вызвало широкий общественный резонанс не только из-за характера предъявленных обвинений, но и в связи с популярностью самого исполнителя. D4vd приобрел мировую известность благодаря вирусным композициям Romantic Homicide и Here With Me, получившим миллионы прослушиваний после распространения в социальной сети TikTok. На момент обнаружения тела, как сообщается, музыкант находился в концертном туре.

После ареста исполнителя в социальных сетях начали активно обсуждать его раннее творчество. Пользователи обратили внимание на ряд совпадений, связанных с текстами песен, видеоклипами и опубликованными ранее демозаписями. В частности, некоторые поклонники утверждают, что в отдельных неизданных композициях упоминается имя Селеста, а официальный клип на песню Romantic Homicide, посвященную теме романтического убийства, был выпущен 7 сентября 2022 года — в день рождения погибшей девушки.

Также пользователи социальных сетей обратили внимание на визуальные образы в клипах Romantic Homicide и Here With Me, отметив внешнее сходство снимавшихся в них актрис с погибшей. Эти совпадения стали предметом многочисленных обсуждений и различных теорий в интернете.

Источник: BBC