 Без штрафа и без споров: когда водителям разрешено освободить проезжую часть при ДТП - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Без штрафа и без споров: когда водителям разрешено освободить проезжую часть при ДТП - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:50 - Сегодня
Без штрафа и без споров: когда водителям разрешено освободить проезжую часть при ДТП - ВИДЕО

Одной из главных причин возникновения пробок на улицах столицы является то, что после ДТП с материальным ущербом автомобили долгое время остаются на проезжей части.

Между тем действующее законодательство в определенных случаях позволяет водителям убрать транспортные средства на обочину и покинуть место происшествия.

Актуальность темы подтверждают и два дорожно-транспортных происшествия, зафиксированные за последние дни.

Как сообщил 1news.az заведующий сектором по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел (МВД) Омар Хыдыров, иногда из-за того, что водитель неправильно оценивает дорожную обстановку, неверно выбирает скорость и дистанцию, происходят столкновения спереди идущих машин:

«При аварии с материальным ущербом участники долгое время удерживают транспортные средства на проезжей части, из-за чего затрудняется движение как на основной, так и на пересекающихся дорогах, создается искусственный затор. В результате другие участники движения теряют дополнительное время».

По его словам, в другом случае зафиксировано, как водитель грузовика после аварии своевременно не убрал транспортное средство с проезжей части:

«В этот момент невнимательность водителя, ехавшего сзади легкового автомобиля, привела ко второму ДТП.

Некоторые водители полагают, что если после аварии с материальным ущербом они отъедут на обочину, то столкнутся с проблемами при страховых выплатах. Однако законодательство вносит ясность в этот вопрос и при соблюдении определенных условий разрешает водителям покидать место происшествия.

Закон «О дорожном движении» и Кодекс об административных проступках предлагают водителям четкое решение. Главный вывод заключается в следующем: если между сторонами нет спора относительно виновника ДТП с материальным ущербом и в результате аварии не был причинен вред здоровью, водитель не привлекается к административной ответственности за оставление места происшествия.

Однако водителям следует знать, что согласно пунктам 1 и 3 статьи 37 Закона «О дорожном движении», при ДТП водитель механического транспортного средства обязан не трогать автомобиль с места, установить знак аварийной остановки, включить аварийную световую сигнализацию (или мигающий красный фонарь) и не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. Освобождать проезжую часть необходимо только в том случае, если движение других транспортных средств становится невозможным. Также водителям важно помнить: при любой аварии в первую очередь необходимо сообщить о происшествии в полицию».

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