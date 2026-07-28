Ветреная погода в Азербайджане сохранится до второй половины дня

В ряде регионов Азербайджана по-прежнему сохраняется ветреная погода, однако, по прогнозам синоптиков, уже во второй половине дня интенсивность ветра начнет постепенно снижаться.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, по состоянию на 10:00 28 июля в различных районах страны продолжается действие северо-западного ветра. Наиболее сильные порывы зафиксированы в Баку и на Абшеронском полуострове, где скорость ветра достигает 22 метров в секунду.

Высокие показатели также зарегистрированы в других регионах страны. В Джульфинском районе скорость ветра достигает 21 метра в секунду, в Нефтчале - 20 метров в секунду, а в Нафталане - 18 метров в секунду.

По данным метеорологов, ветреная погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, сохранится в первой половине дня.