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Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia

Джамиля Суджадинова10:40 - Сегодня
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, обогнав Nvidia

Компания Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире, обойдя по рыночной капитализации производителя микрочипов Nvidia.

По итогам торгов в понедельник акции Apple выросли более чем на один процент, благодаря чему рыночная стоимость компании достигла примерно 4,94 триллиона долларов. Это позволило ей вновь занять первое место среди публичных компаний мира, опередив Nvidia, рыночная капитализация которой оценивается примерно в 4,83 триллиона долларов.

С начала текущего года акции Apple подорожали более чем на 22 процента, продемонстрировав наиболее высокий рост среди крупнейших технологических корпораций. Аналитики связывают такую динамику с изменением настроений инвесторов, которые все чаще проявляют интерес к компаниям, менее зависимым от масштабных расходов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

По мнению участников рынка, рост стоимости Apple стал следствием более широкой переоценки технологического сектора. Если ранее основное внимание инвесторов было сосредоточено на компаниям, активно инвестирующих в разработку и развитие технологий искусственного интеллекта, то в последнее время часть капитала начала перераспределяться в пользу других крупных представителей отрасли.

На протяжении последнего года лидером мирового рейтинга по рыночной капитализации оставалась компания Nvidia, которая заняла первое место в июне прошлого года, опередив Microsoft на фоне стремительного роста спроса на графические процессоры и другое оборудование для систем искусственного интеллекта. Именно Nvidia первой в истории преодолела отметку рыночной капитализации в пять триллионов долларов.

Несмотря на смену лидера, Nvidia продолжает сохранять сильные позиции на фондовом рынке. С начала года стоимость ее акций увеличилась примерно на семь процентов, однако темпы роста оказались ниже, чем у Apple, что в итоге позволило производителю iPhone вернуть себе статус самой дорогой публичной компании мира.

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