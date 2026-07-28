«Магический голос с берегов Каспия»: как Сона Могубелиева влюбляет Великобританию в музыку Азербайджана - ВИДЕО

Новая героиня рубрики 1news.az «Наши за рубежом» - студентка британского University of Surrey Сона Могубелиева, которая покоряет социальные сети каверами на азербайджанские песни.

Студентка британского University of Surrey Сона Могубелиева уверенно завоевывает внимание пользователей Instagram, исполняя каверы на популярные азербайджанские песни. Ее видеоролики собирают тысячи просмотров, а сама певица считает своей главной миссией знакомить зарубежную аудиторию с богатой музыкальной культурой Азербайджана. Почему она выбрала учебу в Великобритании, как иностранцы реагируют на мугам и какую азербайджанскую песню, по ее мнению, должен услышать каждый, Сона Могубелиева рассказала в интервью 1news.az.

- Вы учитесь в University of Surrey и одновременно активно занимаетесь музыкой. Насколько сложно совмещать учебу в британском университете с творчеством?

- На самом деле мне повезло, потому что я учусь именно по музыкальному направлению. Поэтому в моем случае учеба и творчество не существуют отдельно друг от друга - они постоянно пересекаются и дополняют друг друга. Все, что я изучаю в университете, помогает мне как артистке, а сценический опыт, в свою очередь, позволяет по-новому воспринимать то, чему нас учат на занятиях.

- Почему для учебы вы выбрали именно Великобританию? Что дал вам опыт жизни и обучения за пределами Азербайджана?

- Желание учиться за границей появилось у нас еще в детстве. Наши родители, особенно мама, всегда хотели, чтобы мы с сестрой получили международное образование. Мы выбрали Великобританию, потому что нас привлекали британская культура, высокий уровень образования и сильные музыкальные традиции.

Обучение в международной среде позволило мне познакомиться с людьми из разных стран, увидеть, насколько по-разному можно воспринимать музыку и искусство, и научиться смотреть на многие вещи шире. Этот опыт научил меня дисциплине, ответственности и умению ценить разные культуры, сохраняя при этом собственную идентичность. Именно поэтому мне особенно хочется представлять Азербайджан через свою музыку и делиться нашей культурой с людьми из разных стран.

- Лондон считается одной из музыкальных столиц мира. Чувствуете ли вы, что этот город вдохновляет вас как артистку?

- Безусловно. Лондон - это город с невероятной музыкальной атмосферой, где постоянно проходят концерты, фестивали и культурные события мирового уровня. Находясь здесь, невольно ощущаешь, насколько музыка является важной частью жизни города. Это вдохновляет, мотивирует больше работать над собой и стремиться к новым профессиональным вершинам.

- В вашем репертуаре можно услышать и современные азербайджанские песни, и композиции, которые уже можно считать классикой эстрады. Почему для вас важно исполнять именно произведения азербайджанских авторов?

- Для меня это, прежде всего, возможность сохранять и популяризировать нашу музыкальную культуру. Азербайджанская музыка очень богата и многогранна, и мне хочется, чтобы ее слышали не только у нас, но и за пределами страны. Поэтому в моем репертуаре есть как современные произведения, так и песни, которые уже стали классикой. Я с большим уважением отношусь к творчеству наших композиторов и исполнителей и рада, если благодаря моим каверам эти песни находят отклик у нового поколения слушателей.

- Как на ваши каверы реагируют иностранцы? Были ли случаи, когда люди впервые открывали для себя Азербайджан именно через вашу музыку?

- Да, и для меня это особенно ценно. Во время учебы я не раз знакомила своих одногруппников с азербайджанской музыкой, в том числе с мугамом. Многие из них были искренне удивлены этой уникальной вокальной техникой и тем, насколько она отличается от того, что они привыкли слышать. После этого они просили показать им еще больше азербайджанских произведений, а некоторые даже попросили поделиться моим плейлистом. Думаю, именно в этом и заключается особая ценность нашей музыки. Для многих иностранных слушателей это совершенно новый музыкальный мир. Как музыканты, они с большим интересом открывают для себя незнакомые традиции, звучание и исполнительские приемы. Мне очень приятно быть человеком, который помогает им познакомиться с богатой музыкальной культурой Азербайджана.

- Сегодня многие молодые исполнители ориентируются на мировые хиты. Вы же регулярно записываете азербайджанские песни. Это осознанная миссия - рассказывать о нашей музыкальной культуре?

- Да, безусловно. Мне очень нравится современная мировая музыка, и я с интересом слежу за тем, что происходит в музыкальной индустрии. Но в то же время я считаю важным не забывать свои корни. Азербайджанская музыка обладает богатой историей, красивыми мелодиями и своей неповторимой самобытностью, которой хочется делиться с миром. Если благодаря моему творчеству хотя бы несколько человек откроют для себя азербайджанскую музыку, заинтересуются нашей культурой или захотят узнать о ней больше, значит, я уже достигла одной из своих целей. Для меня это не только творческий выбор, но и большая ответственность и честь.

- Есть ли композиция, которую вы считаете настоящей визитной карточкой Азербайджана и которую должен услышать каждый иностранец?

- В Азербайджане очень богатое музыкальное наследие. Но если нужно выбрать всего одну композицию, я бы назвала «Pıçıldaşın ləpələr». Я не раз показывала эту песню своим одногруппникам вместе с другими азербайджанскими произведениями, и именно она всегда оставляла у них самые сильные впечатления. Думаю, в ней очень тонко передаются красота, глубина и душевность азербайджанской музыки.

- Как вы выбираете песни для новых каверов? Что для вас важнее - популярность композиции или ее эмоциональная глубина?

- Для меня в первую очередь важны эмоции, которые несет песня. Если произведение откликается мне самой, я могу передать его искренне слушателям. Конечно, я учитываю интерес аудитории, но никогда не выбираю песню только потому, что она популярна. Мне важно чувствовать связь с каждой композицией, которую я исполняю.

- В Великобритании живет большая азербайджанская диаспора. Чувствуете ли вы поддержку соотечественников?

- Да, я часто принимаю участие в мероприятиях азербайджанской диаспоры в Великобритании. Для меня это всегда возможность почувствовать связь с родной культурой и встретиться с соотечественниками. Пока я только начинаю свой творческий путь, поэтому еще не так часто встречаю людей, которые уже знакомы с моим творчеством. Но мне очень приятно видеть интерес и поддержку, и я надеюсь, что со временем таких встреч будет все больше.

- Как вы считаете, достаточно ли сегодня азербайджанская музыка представлена на международной сцене? Что могло бы помочь ей стать популярнее?

- Я считаю, что азербайджанская музыка заслуживает гораздо большего внимания на международной сцене. У нас богатая музыкальная культура и множество талантливых исполнителей. Думаю, популярнее ее могут сделать международные проекты, творческие коллаборации и активное присутствие на цифровых платформах. Чем больше людей будут знакомиться с нашей музыкой, тем больший интерес она сможет вызвать во всем мире.

- Есть ли определенные исполнители или музыкальные направления, которые повлияли на ваше творчество?

- Я стараюсь не находиться под слишком сильным влиянием других исполнителей, потому что для меня очень важно сохранить собственный стиль и индивидуальность. Даже когда разучиваю новую песню, я не переслушиваю оригинал слишком много раз. Мне хочется пропустить произведение через себя, добавить в него свою интерпретацию и оставить ту самую «изюминку», которая делает исполнение по-настоящему моим. При этом, безусловно, есть артисты, которыми я искренне восхищаюсь. Я беру с них пример не столько в музыкальном плане, сколько в их профессионализме, трудолюбии и отношении к своему делу.

- Если бы вам предложили записать совместную композицию с одним азербайджанским и одним мировым артистом, кого бы вы выбрали и почему?

- Если говорить об азербайджанском исполнителе, то я бы с большим удовольствием поработала с Азизой Мустафазаде. Мне очень близки ее музыкальное мышление и умение соединять разные стили, оставаясь при этом самобытной. Среди мировых артистов я бы выбрала Билли Айлиш. Мне импонирует ее творческая смелость, искренность и способность создавать музыку, которая отличается от общепринятых стандартов. Думаю, сотрудничество с такими артистами стало бы для меня большим творческим опытом.

- Вы представляете молодое поколение азербайджанцев за рубежом. Чувствуете ли вы ответственность за то, каким иностранцы видят Азербайджан через ваше творчество?

- Да, безусловно. Я понимаю, что для многих людей мое творчество может стать первым знакомством с Азербайджаном и нашей культурой. Поэтому мне хочется достойно представлять свою страну, показывать красоту нашей музыки и сохранять ее самобытность. Именно поэтому я очень внимательно подхожу к выбору репертуара, стараясь знакомить слушателей с теми произведениями, которые, на мой взгляд, наиболее ярко отражают богатство и красоту азербайджанской музыкальной культуры.

- Какие мечты вы ставите перед собой на ближайшие годы? Планируете ли выпускать авторскую музыку или пока хотите развивать именно направление каверов?

- В ближайшие годы я хочу продолжать развивать направление каверов. Для меня это возможность не только делиться своим творчеством, но и знакомить все больше людей, особенно иностранную аудиторию, с азербайджанской музыкой. Мне очень хочется, чтобы наши песни находили отклик у слушателей из разных стран и чтобы через них они открывали для себя богатую музыкальную культуру Азербайджана. Конечно, в будущем я планирую выпускать и авторскую музыку. Думаю, для этого должен наступить правильный момент, когда я почувствую, что готова полностью выразить себя как автор и исполнитель.

- Если бы у вас была возможность представить Азербайджан на одной из самых престижных мировых сцен, какую песню вы бы исполнили первой и почему?

- Мне было бы очень сложно выбрать всего одну песню, ведь каждое произведение по-своему отражает нашу культуру и рассказывает свою историю. Но, скорее всего, я выбрала бы опять же, «Pıçıldaşın ləpələr». Для меня это одно из тех произведений, которое очень тонко передает красоту, глубину и душевность азербайджанской музыки. Мне кажется, эта песня способна тронуть слушателей, ведь ее красота и искренность близки каждому, независимо от языка.

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