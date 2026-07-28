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Семьи жертв 11 сентября потребовали не допустить Зохрана Мамдани к церемонии

First News Media10:30 - Сегодня
Семьи жертв 11 сентября потребовали не допустить Зохрана Мамдани к церемонии

Сотни семей жертв терактов 11 сентября 2001 года потребовали не допустить мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани к ежегодной мемориальной церемонии.

Об этом сообщает газета The New York Post.

По данным издания, петицию уже подписали около 5500 человек, включая около 300 родственников погибших. Авторы обращения утверждают, что Зохран Мамдани поддерживал связи с людьми, оправдывавшими джихад, экстремизм и терроризм, а также преуменьшавшими масштабы трагедии 11 сентября. В документе также упоминаются его прежние заявления, в которых, как утверждается, США обвинялись в создании условий для нападений на самих себя.

Авторы петиции подчеркивают, что 25-я годовщина терактов должна быть посвящена памяти погибших, единству общества и безусловному осуждению насилия и экстремизма. Джованни Галанте, чья супруга погибла во время терактов, заявил, что присутствие Зохрана Мамдани стало бы «крайне оскорбительным и неуместным».

Шери Спарасио, потерявшая мужа, также назвала его участие проявлением неуважения к семьям погибших.

Организаторы сообщили, что Зохран Мамдани входит в число приглашенных официальных лиц, однако выступать на церемонии он не будет. В мэрии заявили, что он намерен присутствовать на мероприятии.

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