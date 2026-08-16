«Сюрприз» от Park Cinema: в единственном зале IMAX в Баку не работает кондиционер, но зрителям сообщают об этом уже после оплаты

Билеты на «Одиссею» Кристофера Нолана в зале IMAX кинотеатра Park Cinema в комплексе Flame Towers разбирают заранее: вторую неделю подряд на вечерние сеансы не остается свободных мест.

Корреспондент 1news.az купил свой за несколько дней. В день сеанса он приехал в Flame Towers, поднялся наверх, взял попкорн и воду, расплатился — и уже получая чек об оплате, услышал от девушки за стойкой, негромко и чуть виновато, что в зале не работает кондиционер (как выяснилось после - продолжалось это далеко не первый день, а чуть ли не всю неделю).

Ей за это стоит сказать спасибо: могла бы и промолчать. Формально предупреждение прозвучало до входа в зал, и вроде бы этого достаточно. Но прозвучало оно только после того, как деньги перешли из рук в руки.

Следом кассир предложила выход: если внутри окажется слишком жарко, билеты можно вернуть. Прозвучало это как решение проблемы, и оставалось выяснить, насколько оно выполнимо.

До начала оставалось время, и наш корреспондент поднялся к залу — дождаться тех, кто выходит с предыдущего сеанса. Люди выходили быстро и говорили громче обычного, а отвечали примерно одинаково: внутри вдвое жарче, чем здесь. «Здесь» — это холл второго этажа, где было жарко и без всяких сравнений.

Аналогичный фидбек был получен и от сотрудника самого кинотеатра, дежурившего у входа в зал IMAX. Он не стал ни спорить, ни защищать работодателя — просто согласился. Да и по каплям пота на его лице было видно, что подтверждать тут особенно нечего: он изрядно запарился, просто стоя у дверей.

Оставалось вернуться к кассе. Очередь у нее стояла та же, что и двадцатью минутами раньше, только длиннее. На возврат ушло бы не меньше получаса — при том, что до начала сеанса оставались считаные минуты. Право на возврат существовало, воспользоваться им было проблематично.

Возвращаться же в зал на два часа пятьдесят минут желания не осталось. Двести восемьдесят два кресла, все занятые, закрытые двери, работающая проекционная техника за спиной. Дальше можно не описывать: каждый, кто хоть раз просидел август в набитом зале без вентиляции, знает, как это устроено. В итоге наш корреспондент от возврата отказался и поехал смотреть фильм в другой кинотеатр — билеты в IMAX так и остались неиспользованными.

Сколько стоит воздух

Зал IMAX в Flame Towers — первый и единственный в Азербайджане, на двести восемьдесят два места. Всего в кинотеатре шесть залов и восемьсот кресел, а на собственном сайте площадка описана как заведение высокого уровня, соединяющее традиционный комфорт и атмосферу люкса.

Билет туда стоит дороже, чем в обычный зал.

Для информации — 14 августа взрослый билет на «Одиссею» в зале IMAX на сеанс 17:40 стоил 14 манатов; тот же фильм в тот же день в обычном зале № 5 на сеанс 19:10 — 9 манатов. Разница — пять манатов, около 56 процентов. Фильм в обоих залах один и тот же, и наценка платится, разумеется, не за него, а за экран, звук и — по умолчанию — за условия, в которых все это смотрят.

Что говорят в кинотеатре

Редакция направила запрос в Park Cinema. Неисправность в компании подтвердили.

«Аномально высокая температура воздуха, наблюдаемая в Баку в последние дни, а также полная заполняемость зала IMAX до предусмотренной максимальной вместимости создали нагрузку на систему кондиционирования. В результате одновременного воздействия этих факторов во время отдельных сеансов произошли технические перебои в работе системы кондиционирования, и возникли трудности с поддержанием оптимальной температуры в зале», — говорится в ответе.

Там же сообщается, что после обнаружения неисправности вмешалась техническая служба, система находится под усиленным техническим контролем и принимаются дополнительные меры для обеспечения ее стабильной работы. Отдельным пунктом идет следующее: «были усилены процедуры информирования зрителей на кассе до оплаты и перед началом сеанса в случаях возникновения технических ограничений, а сотрудникам даны дополнительные инструкции». Компания принесла извинения.

Усиливают, как правило, то, что работало недостаточно, — и это, пожалуй, самая содержательная строчка ответа. Речь при этом идет только о кассе. Зритель, купивший билет онлайн и прошедший к залу мимо стойки, по-прежнему не узнает ничего.

Проверить это можно за минуту. 14 августа на сайте кинотеатра продавались билеты на четыре сеанса в зале IMAX.

На странице выбора мест — на той самой, где указана цена, — о технических ограничениях в зале не было сказано ни слова.

О чем в ответе не сказано

В запросе редакции было куда больше вопросов. В ответе нет ни одной цифры.

С какой даты неисправна система — неизвестно. Сколько сеансов прошло в таком режиме и сколько зрителей на них побывало — неизвестно тоже: в ответе сказано «отдельные сеансы», без числа. Приостанавливалась ли продажа билетов, сколько времени занимает возврат, предусмотрена ли компенсация тем, кто уже отсидел свои два часа пятьдесят минут, проводились ли замеры температуры и сколько поступило жалоб — обо всем этом в ответе нет ничего.

Зато в объяснении причин есть деталь, которую компания привела сама. Среди факторов перегрузки названа полная заполняемость зала. Но зал распродавался заранее, на две недели вперед: нагрузка была не внезапной, а известной, и повторялась от сеанса к сеансу. Билеты продолжали продавать.

Что об этом думают в Союзе потребителей

В Союзе потребителей ситуацию считают выходящей далеко за рамки бытового неудобства.

«Если в рекламных роликах или других информационных источниках заявляется, что зал оснащен кондиционером, но на практике это отсутствует, де-факто это является нарушением прав потребителей», — отметили в организации в комментарии 1news.az.

По словам представителя союза, при поступлении подобных жалоб организация обращается в государственные структуры, но зачастую получает ответ, что речь идет о частной собственности и вмешательство в политику бизнеса исключено.

Такой подход там считают в корне неверным: коммерческая структура, полагают в союзе, существует прежде всего для того, чтобы удовлетворять потребности клиента. Обращают внимание и на возраст законодательства — действующий закон о защите прав потребителей принят в 1995 году, — а нынешнюю государственную политику оценивают как ориентированную преимущественно на поддержку бизнеса. Этим в организации и объясняют распространенность подобных историй.

«Потребитель приходит в заведение в расчете на полноценный отдых, но реальность оказывается далека от заявленных условий и его ожиданий», — говорят в Союзе потребителей.

Жаловаться, считают там, нужно обязательно, а профильный орган — Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики.

Редакция направила туда запрос; на момент публикации ответа не поступило.

Что в остатке

Двести восемьдесят два кресла и ни одного свободного. Билет за четырнадцать манатов — на 56 процентов дороже обычного. Предупреждение, звучащее после оплаты, и возврат, до которого полчаса очереди.

Подтвержденная неисправность, извинения и обещание усилить информирование на кассе... На странице покупки билета, по состоянию на 14 августа, — никакой информации, а сеансы в зале IMAX идут по расписанию.

P.S. И еще одно — уже не о кинотеатре, а самом комплексе Flame Towers

Все описанное выше касается Park Cinema. Но есть сюжет, который относится уже не к кинотеатру, а к комплексу Flame Towers в целом — и с которым сталкивается каждый, кто приезжает сюда на машине.

На весь подземный паркинг комплекса приходится один-единственный платежный терминал. Оплатить парковку картой он не позволяет — только наличными; оплаты через мобильное приложение не предусмотрено вовсе.

В обычное время это просто неудобство. Но когда из кинотеатра одновременно выходит зал на двести восемьдесят два человека, а следом второй и третий, у единственного терминала образуется очередь, в которой люди стоят с купюрами в руках и ищут, у кого разменять.

К этому добавляются лифты. Их на всю башню два, и в вечерние часы ожидание растягивается настолько, что очередь перед ними становится постоянной деталью пейзажа — и перед сеансом, и особенно после него.

Насколько такие скопления людей — у лифтов и у единственного терминала на выезде — соотносятся с требованиями пожарной безопасности и нормативами эвакуации, вопрос уже не к кинотеатру…