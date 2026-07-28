 «Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский «Сабах» вышел вперед в ответном матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского «КуПС».

На 52-й минуте встречи гол в ворота соперника забил Велько Симич. Счет — 0:1 в пользу «Сабаха».

20:05

Стартовала вторая половина ответного матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и азербайджанским «Сабахом».

После первого тайма команды не смогли открыть счет — на табло 0:0.

19:10

В Финляндии начался ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами «КуПС» и «Сабах».

Встреча проходит на Центральном стадионе Куопио. Игру судит израильский рефери ФИФА Гал Лейбовиц.

Напомним, что в первом поединке между коллективами, прошедшем в Баку, «Сабах» одержал победу со счетом 1:0. Победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим в дуэли «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Проигравшая же команда в III квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с уступившим в паре «Левски» (Болгария) - «Университатя Крайова» (Румыния).

18:30

Стали известны стартовые составы на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и азербайджанским «Сабахом».

Матч пройдет в Финляндии и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

«КуПС»: Йоханнес Крейдль, Аксели Пуукко, Брахима Магасса, Касим Нуху, Клинтон Антви, Валентин Гаск, Сайку Турай, Петтери Пеннанен (к), Томми Йири, Боб Нии Арма, Джейми Морено.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Аким Зедадка, Стив Солве, Рахман Дашдемиров, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Кахим Паррис, Джой-Лэнс Микелс.

Напомним, что первый матч в Баку завершился победой «Сабаха» со счетом 1:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с сильнейшим в паре датского «Орхуса» и польского «Леха».

Поделиться:
932

Актуально

Общество

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ...

Политика

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Мнение

Системный кризис: Как Макрон сжег доверие Франции

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Спорт

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17

«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские борцы завоевали две бронзы на чемпионате мира U-17 в Баку

Футбол как путь к мечте: UEFA рассказала об инициативе АФФА для детей без родительской опеки

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Лига Европы: Матч «Карабах» — ЦСКА завершился вничью - ОБНОВЛЕНО

Женская команда "Нефтчи" разгромно уступила ПАОК

«Нефтчи» уступил минскому «Динамо» со счётом 2:4 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Презентованы медали предстоящего в Баку чемпионата мира по борьбе

Последние новости

Азербайджанский борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль чемпионата мира U-17

Сегодня, 20:40

Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ФОТО

Сегодня, 20:23

«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Азербайджанские борцы завоевали две бронзы на чемпионате мира U-17 в Баку

Сегодня, 20:00

Письмо в редакцию: Для признания иностранного диплома теперь надо проходить военную службу?

Сегодня, 19:49

Футбол как путь к мечте: UEFA рассказала об инициативе АФФА для детей без родительской опеки

Сегодня, 19:30

На свояка Сафара Мехтиева завели уголовное дело по факту хищения около 200 тысяч манатов

Сегодня, 19:15

Глава МИД Азербайджана провел обмен мнениями с новым послом Германии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Полиция задержала мужчину, бросившегося под колёса движущегося автомобиля в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:46

Объявлены результаты вступительного экзамена, проведенного 12 июля

Сегодня, 18:15

Эльдар Намазов: Пигалица Марго, Соловьевские «помётометания» и звонок Путина

Сегодня, 18:00

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:52

Азербайджанский борец победил армянского соперника на чемпионате мира в Баку

Сегодня, 17:48

Трамп не хотел бы продлевать торговое соглашение США с Канадой и Мексикой

Сегодня, 17:39

Иран запретит проход через Ормуз судам стран, причастных к краже активов

Сегодня, 17:37

«Спрятал за коробками из-под обуви»: отец стрелявшего в лицее İdrak подростка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:12

На загрязненных минами освобожденных территориях пожары

Сегодня, 17:02

СМИ: в Мьянме одобрили смертную казнь для причастных к онлайн-мошенничеству

Сегодня, 17:00

СМИ: При взрыве в ТЦ в Японии может быть много погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:57

«Верстка»: в Армении вырос спрос на квартиры со стороны россиян

Сегодня, 16:53
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижениеСегодня, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57