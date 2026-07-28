«Сабах» открыл счет в матче с «КуПС» - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский «Сабах» вышел вперед в ответном матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против финского «КуПС».

На 52-й минуте встречи гол в ворота соперника забил Велько Симич. Счет — 0:1 в пользу «Сабаха».

20:05

Стартовала вторая половина ответного матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и азербайджанским «Сабахом».

После первого тайма команды не смогли открыть счет — на табло 0:0.

19:10

В Финляндии начался ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами «КуПС» и «Сабах».

Встреча проходит на Центральном стадионе Куопио. Игру судит израильский рефери ФИФА Гал Лейбовиц.

Напомним, что в первом поединке между коллективами, прошедшем в Баку, «Сабах» одержал победу со счетом 1:0. Победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим в дуэли «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Проигравшая же команда в III квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с уступившим в паре «Левски» (Болгария) - «Университатя Крайова» (Румыния).

18:30

Стали известны стартовые составы на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и азербайджанским «Сабахом».

Матч пройдет в Финляндии и начнется в 19:00 по бакинскому времени.

«КуПС»: Йоханнес Крейдль, Аксели Пуукко, Брахима Магасса, Касим Нуху, Клинтон Антви, Валентин Гаск, Сайку Турай, Петтери Пеннанен (к), Томми Йири, Боб Нии Арма, Джейми Морено.

«Сабах»: Стас Покатилов (к), Аким Зедадка, Стив Солве, Рахман Дашдемиров, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Алексей Исаев, Велько Симич, Кахим Паррис, Джой-Лэнс Микелс.

Напомним, что первый матч в Баку завершился победой «Сабаха» со счетом 1:0.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с сильнейшим в паре датского «Орхуса» и польского «Леха».