Скончался заслуженный тренер Азербайджана Исмаил Алиев

Скончался заслуженный тренер Азербайджана, старший преподаватель кафедры командных видов спорта Азербайджанской академии спорта Исмаил Алиев.

Об этом сообщили в Азербайджанской академии спорта.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине старшего преподавателя кафедры командных видов спорта Азербайджанской академии спорта, заслуженного тренера Исмаила Алиева», - говорится в сообщении учебного заведения.

Коллектив академии выразил глубокие соболезнования в связи с утратой.