Скончался заслуженный тренер Азербайджана Исмаил Алиев
Скончался заслуженный тренер Азербайджана, старший преподаватель кафедры командных видов спорта Азербайджанской академии спорта Исмаил Алиев.
Об этом сообщили в Азербайджанской академии спорта.
«С глубокой скорбью сообщаем о кончине старшего преподавателя кафедры командных видов спорта Азербайджанской академии спорта, заслуженного тренера Исмаила Алиева», - говорится в сообщении учебного заведения.
Коллектив академии выразил глубокие соболезнования в связи с утратой.
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