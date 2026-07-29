В импортированных саженцах обнаружен карантинный вирус - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий инспекторы Агентства продовольственной безопасности отобрали образцы для лабораторных исследований из партии из 12 500 саженцев нектарина, импортированных из Турции ОАО «Aqro-Mədrəsə».

AQTA сообщает, что по результатам лабораторных анализов в саженцах был выявлен вирус шарки сливы - карантинный вирус, поражающий косточковые плодовые культуры.

В связи с выявленным фактом были приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями законодательства. По обращению владельца партии саженцы были уничтожены в присутствии сотрудников AQTA.