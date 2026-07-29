Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 30 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 24–26° тепла, днем - 29-33° тепла. Атмосферное давление - 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в отдельных горных и предгорных районах временами пройдут дожди. Местами они могут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град.

В некоторых горных районах временами ожидается туман. Восточный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21–26° тепла, днем - 35–39° тепла, в горах ночью – 15-20° тепла, днем - 23-28° тепла.