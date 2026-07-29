 В эти дни в Баку ожидается сильный ветер  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

Феликс Вишневецкий14:33 - Сегодня
В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за сильного ветра.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой 30-31 июля ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер.

В Гобустанском, Гаджигабульском, Ширванском, Сальянском, Нефтчалинском, Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Билясуварском, Саатлинском, Сабирабадском, Имишлинском, Бейлаганском, Физулинском, Джебраильском, Сиязаньском, Шабранском, Хачмазском, Губинском, Гусарском, Хызынском, Мингячевирском, Евлахском, Горанбойском, Дашкесанском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгёльском, Бардинском, Тертерском, Товузском, Агстафинском, Гедабейском, Газахском, Шамкирском, Самухском и Шекинском районах прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Нахчыванской Автономной Республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Здесь ожидается усиление юго-восточного ветра до 20,8–28,4 м/с.

Поделиться:
253

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Общество

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Общество

В импортированных саженцах обнаружен карантинный вирус - ФОТО

Общество

Граждане 17 стран могут въезжать в Азербайджан без визы

Общество

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Пожар на бывшей линии соприкосновения в Агдаме спровоцировал детонацию мин

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные ливни 

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

СМИ: Экс-глава «Аграркредит» Мамед Мусаев проходит по делу о присвоении кредитов на 100 млн манатов

В Баку гостья вынесла из дома родственника деньги и золото

Мать пропавшего пастуха: «Нам сказали, что животных отвезли в Баку, но сына там не было» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завтра три района Баку временно останутся без электричества

Последние новости

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:15

Умер автор культового саундтрека к фильму «Драйв» Kavinsky - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Пятнадцать слонов погибли при загадочных обстоятельствах

Сегодня, 15:00

На Гавайях усилилось извержение вулкана: уровень опасности повышен - ВИДЕО

Сегодня, 14:52

Пожар на бывшей линии соприкосновения в Агдаме спровоцировал детонацию мин

Сегодня, 14:40

В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

Сегодня, 14:33

Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot

Сегодня, 14:25

ВБ: ограничение на экспорт молочной продукции в Россию - серьезный риск для Армении

Сегодня, 14:20

В Таджикистане опровергли сообщения о запрете хиджаба

Сегодня, 14:17

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные ливни 

Сегодня, 14:12

Встали и вышли: США устроили демарш в отношении Франции в Совбезе ООН

Сегодня, 14:10

ЦАХАЛ уничтожил склад оружия ХАМАС в здании мечети в Газе

Сегодня, 14:00

В Армении возбудили дело против россиянки за чрезмерно эмоциональное видео об армянах - ВИДЕО

Сегодня, 13:51

Стали известны подробности ДТП с автобусом, который врезался в припаркованный грузовик в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Сегодня, 13:33

Глава ГМС: Увеличение срока регистрации иностранцев по месту пребывания пока не планируется

Сегодня, 13:25

В Таиланде при подозрительных обстоятельствах пропали брат и сестра из России - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:17

Школьница из Азербайджана создала маркетплейс для семейных фермеров

Сегодня, 13:10

В Telegram отреагировали на уголовное дело против Дурова в России

Сегодня, 13:07

Ереван предупредил: ЕАЭС не должен превратиться во вторую ОДКБ

Сегодня, 12:47
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57