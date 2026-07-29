В эти дни в Баку ожидается сильный ветер 

В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за сильного ветра.

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемой 30-31 июля ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов страны.

Согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер.

В Гобустанском, Гаджигабульском, Ширванском, Сальянском, Нефтчалинском, Лянкяранском, Астаринском, Масаллинском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Билясуварском, Саатлинском, Сабирабадском, Имишлинском, Бейлаганском, Физулинском, Джебраильском, Сиязаньском, Шабранском, Хачмазском, Губинском, Гусарском, Хызынском, Мингячевирском, Евлахском, Горанбойском, Дашкесанском, Нафталанском, Гянджинском, Гёйгёльском, Бардинском, Тертерском, Товузском, Агстафинском, Гедабейском, Газахском, Шамкирском, Самухском и Шекинском районах прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Нахчыванской Автономной Республике объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Здесь ожидается усиление юго-восточного ветра до 20,8–28,4 м/с.