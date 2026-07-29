Портал об аутизме в Азербайджане: помощь семьям и специалистам

Общественное объединение «Birgə və Sağlam» («Вместе и Здоровы»), основанное в 2013 году, на протяжении многих лет занимается развитием инклюзивного образования и поддержкой людей с аутизмом в Азербайджане.

Одним из ключевых направлений его деятельности стал Портал об аутизме — специализированная цифровая платформа, предоставляющая родителям, педагогам и специалистам доступ к современной информации и практическим материалам на азербайджанском языке.

За годы работы при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой организация реализовала ряд проектов в сфере аутизма. В частности, 30 декабря 2021 года был открыт новый Центр аутизма, управление которым было передано объединению.

Сегодня в центрах организации услуги специального образования, соответствующие международным стандартам, получают сотни людей с аутизмом. В работе используются модель PCDI и методика прикладного анализа поведения (ABA). Кроме того, объединение подготовило около 100 специалистов и волонтеров, организовало просветительские программы почти для тысячи студентов и сотен родителей.

Портал об аутизме был создан в 2018 году, его главной целью является обеспечение широкого доступа к достоверной информации об аутизме и предоставление качественных образовательных ресурсов специалистам, семьям и всем заинтересованным пользователям.

На платформе сегодня размещены обучающие материалы для семей, воспитывающих детей с аутизмом, синдромом Дауна и общей задержкой развития. Они помогают развивать речевые, коммуникативные и учебные навыки в домашних условиях. Все материалы представлены в текстовом и видеоформатах, что делает их более удобными для практического использования.

Отдельный раздел также посвящен вопросам аутизма, включая ранние признаки, диагностику и особенности развития детей. Также на портале доступны обучающие программы по десяти направлениям, направленные на формирование навыков общения, обучения и повседневной самостоятельности.

В 2025 году возможности платформы были расширены благодаря созданию Ресурсного центра домашнего обучения. Проект был реализован в рамках грантового конкурса Министерства науки и образования Азербайджанской Республики «Поддержка общественных инициатив в сфере науки и образования».

В ресурсном центре собраны видеоуроки и методические материалы по домашнему обучению детей с особыми образовательными потребностями. Пользователям доступны рекомендации по применению систем мотивации, поведенческих контрактов, методики Touch Math, составлению расписаний занятий, использованию метода Opportunity Teaching и других современных образовательных подходов.

На данный момент Портал об аутизме остается одним из крупнейших специализированных интернет-ресурсов Азербайджана в данной сфере. Платформа продолжает развиваться, предоставляя родителям, педагогам и специалистам современные инструменты для обучения, сопровождения и поддержки детей с особыми образовательными потребностями.