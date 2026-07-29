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Общество

В вузах Азербайджана будут выдавать электронные дипломы

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
В вузах Азербайджана будут выдавать электронные дипломы

С этого года дипломы и аттестаты выпускников предоставляются не в традиционной бумажной форме, а в электронном виде.

Этот процесс уже начался и в высших учебных заведениях.

Как сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана, электронные дипломы уже выдаются выпускникам Бакинского государственного университета, передает 1news.az.

Начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского государственного педагогического университета Талех Мирзаев сообщил, что через 20 дней начнется выдача дипломов через электронную систему.

«В настоящее время завершаются финальные процессы обработки. Точную дату окончания процесса заранее сообщить невозможно», - пояснил он.

По его словам, в этом году электронные дипломы будут выданы 2 271 выпускнику.

Руководитель отдела по связям с общественностью Азербайджанского технического университета Севиндж Искендерова сообщила, что выдача электронных дипломов в вузе начнется с этой недели: «До сентября планируется завершить выдачу электронных дипломов выпускникам этого года».

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