Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Сегодня из Загатальской центральной районной больницы на горячую линию «1003» Агентства продовольственной безопасности поступила информация о подозрении на отравление донером в расположенном на территории района кафе «Реал».

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в АБПА.

Сообщается, что в рамках расследования сотрудники агентства отобрали образцы куриного донера, а также других предлагаемых потребителям продуктов и направили их на лабораторный анализ. Наряду с этим, в кафе «Реал» была проведена внеплановая проверка. Деятельность объекта временно ограничена.

По окончательным результатам расследования и лабораторных исследований будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

14:49

Начиная примерно с 09:30 вчерашнего дня, 14 человек (включая 9 мужчин, 3 женщин и 2 несовершеннолетних) были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Загатальской центральной районной больницы с подозрением на отравление.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

Сообщается, что пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, они выписаны домой на амбулаторное лечение.

14:04

В Загатале произошло массовое отравление.

Как сообщает lent.az, 8 местных жителей отравились донером, купленным в различных предприятиях общественного питания на территории города Загатала, все они обратились в больницу.

В связи с происшествием правоохранительные органы начали расследование.