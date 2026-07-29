Пашинян сообщил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

Президент России Владимир Путин не поздравлял премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах во время недавнего телефонного разговора.

Об этом Пашинян сообщил журналистам.

Отвечая на вопрос, поздравил ли его российский лидер, премьер сказал: "Нет, не поздравил".

На уточняющий вопрос журналистов Пашинян ответил: "Не захотел, не поздравил".

Премьера также спросили, важно ли для него поздравление со стороны Путина.

"Знаете, здесь вопрос — а с кем он говорил?" — сказал Пашинян.

Он также не исключил встречи с президентом России.

"По крайней мере, у нас обязательно будут обсуждения и контакты... Мы говорили о том, что встретимся в ближайшем будущем, но пока это не конкретизировано", — отметил премьер.

27 июля состоялся телефонный разговор лидеров Армении и РФ — Никола Пашиняна и Владимира Путина. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что стороны обменялись мнениями по поводу армяно-российской повестки, в частности проблем, возникших в экономических отношениях. Кремль заявил, что на встрече была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия "Гражданский договор" (возглавляемая Николом Пашиняном) получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок "Сильная Армения" — 23,2710% (340 060 голосов), а блок "Армения" — 9,9231% (144 983 голоса).

Источник: Sputnik Армения