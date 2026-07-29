Завтра в части Абшеронского района временно приостановят подачу газа
Завтра в части Абшеронского района в связи с ремонтно-монтажными работами будет временно приостановлена подача газа.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Производственном объединении «Азеригаз».
Сообщается, что 30 июля с 08:00 и до завершения работ будет прекращено газоснабжение части города Хырдалан, посёлков Атъялы, Гобу, Хокмели, Пирекюшкюль, Мушфигабад, 28 Мая, Сарай и Джейранбатан, а также сёл Даш Гюздек, Ашагы Гюздек, Чайлы и Гобустан.
Отмечается, что после завершения ремонтно-монтажных работ подача газа на указанные территории будет возобновляться поэтапно.
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