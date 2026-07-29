 Пашинян: … Это станет началом конца ЕАЭС   | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Пашинян: … Это станет началом конца ЕАЭС  

First News Media16:23 - Сегодня
Пашинян: … Это станет началом конца ЕАЭС  

Если не будет найдено решение по вопросу Армении, это станет началом конца ЕАЭС. 

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам после заседания “Гражданского договора”.

"Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС", - сказал он, передает Sputnik Армения.

На вопрос рассматривает ли власть выход из ЕАЭС, он ответил: "такого плана нет".

Он сообщил, что эту тему обсуждал с Путиным во время недавнего телефонного разговора, и они пришли к общему пониманию, как минимум, по нескольким вопросам.

“Самое главное, что Армения имеет легитимное право формировать для себя альтернативы. Я сказал президенту РФ, что мы объявили этот путь и будем идти по нему, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это [имеет в виду отдал голос за правящую партию "Гражданский договор", в повестке которой были планы о вступлении в ЕС - ред ]. Всегда и во всех вопросах мы должны иметь альтернативы, и эпоха отсутствия альтернатив закрыта”, - сказал Пашинян.

Что же касается проблем с экспортом армянской продукции в Россию, то Пашинян заявил, что она возникла из-за того, что республика придерживается политики альтернатив, вопрос лишь в том, когда эта альтернатива будет реализована. При этом он убежден, что партнеры в РФ принимают легитимность этой политики.

"29 мая главы четырех стран приняли заявление, в котором фактически защитили идею проведения референдума о вступлении в ЕС. И это не плохо. То есть приняли легитимность этой повестки. Я говорил президенту РФ, что референдум не может быть беспредметным, Армения как минимум должна обратиться в ЕС для вступления, чтобы его проводить", - сказал Пашинян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. 

Поделиться:
344

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО

Мнение

Средний коридор против морского шантажа в Ормузе и Баб-эль-Мандебе

Общество

Названа предварительная причина отравления 14 человек в Загатале - ОБНОВЛЕНО

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

В мире

У Роберта Кочаряна хотят конфисковать объекты недвижимости и активы на миллиарды

Дуров высмеял обвинения ФСБ, поставив на аватарку своё фото в образе террориста

В Армении министры обороны и внутренних дел сохранят посты

Пашинян о беседе с Путиным: разговоры о проведении референдума и сроках неуместны

Выбор редактора

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Робот-гуманоид отключился и упал прямо на презентации Qualcomm - ВИДЕО

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Орнелла Мути и дочь подадут документы на получение гражданства России

В Таджикистане официально запретили черные хиджабы и арабские головные уборы

Последние новости

Фархад Мамедов: «Благодаря» России и Ирану Каспий постепенно становится частью театра военных действий

Сегодня, 18:00

У Роберта Кочаряна хотят конфисковать объекты недвижимости и активы на миллиарды

Сегодня, 17:45

Дуров высмеял обвинения ФСБ, поставив на аватарку своё фото в образе террориста

Сегодня, 17:30

В Армении министры обороны и внутренних дел сохранят посты

Сегодня, 17:29

ТуранБанк и ITFC продолжают успешное сотрудничество в сфере финансирования

Сегодня, 17:25

Раздел имущества закончился поножовщиной: подробности семейной драмы в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

В Союзе кинематографистов Азербайджана заявили о новом витке кризиса

Сегодня, 17:11

Портал об аутизме в Азербайджане: помощь семьям и специалистам

Сегодня, 17:10

Пашинян о беседе с Путиным: разговоры о проведении референдума и сроках неуместны

Сегодня, 17:06

Завтра в части Абшеронского района временно приостановят подачу газа

Сегодня, 17:05

Трамп анонсировал сильные удары по Ирану

Сегодня, 16:57

Средний коридор против морского шантажа в Ормузе и Баб-эль-Мандебе

Сегодня, 16:52

Приговор Мартину Райану по делу о шпионаже оставлен без изменений

Сегодня, 16:42

Пашинян сообщил, что Путин не поздравил его с победой на выборах

Сегодня, 16:35

В вузах Азербайджана будут выдавать электронные дипломы

Сегодня, 16:30

Иран призвал Украину признать ответственность за атаку на торговое судно

Сегодня, 16:25

Пашинян: … Это станет началом конца ЕАЭС  

Сегодня, 16:23

Ильхам Алиев принял президента Объединенного мира борьбы - ФОТО

Сегодня, 16:20

Задержан в отеле с наркотиками: суд вынес приговор известному хирургу

Сегодня, 16:17

На юге Турции горят леса: огонь охватил провинцию Мугла

Сегодня, 16:08
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57