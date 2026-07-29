Пашинян: … Это станет началом конца ЕАЭС  

Если не будет найдено решение по вопросу Армении, это станет началом конца ЕАЭС.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам после заседания “Гражданского договора”.

"Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС", - сказал он, передает Sputnik Армения.

На вопрос рассматривает ли власть выход из ЕАЭС, он ответил: "такого плана нет".

Он сообщил, что эту тему обсуждал с Путиным во время недавнего телефонного разговора, и они пришли к общему пониманию, как минимум, по нескольким вопросам.

“Самое главное, что Армения имеет легитимное право формировать для себя альтернативы. Я сказал президенту РФ, что мы объявили этот путь и будем идти по нему, особенно сейчас, когда народ Армении проголосовал за это [имеет в виду отдал голос за правящую партию "Гражданский договор", в повестке которой были планы о вступлении в ЕС - ред ]. Всегда и во всех вопросах мы должны иметь альтернативы, и эпоха отсутствия альтернатив закрыта”, - сказал Пашинян.

Что же касается проблем с экспортом армянской продукции в Россию, то Пашинян заявил, что она возникла из-за того, что республика придерживается политики альтернатив, вопрос лишь в том, когда эта альтернатива будет реализована. При этом он убежден, что партнеры в РФ принимают легитимность этой политики.

"29 мая главы четырех стран приняли заявление, в котором фактически защитили идею проведения референдума о вступлении в ЕС. И это не плохо. То есть приняли легитимность этой повестки. Я говорил президенту РФ, что референдум не может быть беспредметным, Армения как минимум должна обратиться в ЕС для вступления, чтобы его проводить", - сказал Пашинян.

9 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Еревану следует как можно скорее определиться по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность "интеллигентного развода". По его словам, можно было бы провести референдум по этому вопросу.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян 11 мая заявил журналистам, что Армения остается полноценным членом ЕАЭС, а проведение референдума возможно лишь при возникновении "объективной необходимости".

После этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в Армении ведется какая-то работа по переходу на стандарты ЕС, и если страна начнет править технические регламенты, то "это создаст уже определенные угрозы для ЕАЭС".

На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры стран-членов этого объединения выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, говорилось о необходимости как можно скорее провести в Армении референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС.