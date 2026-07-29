Пашинян о беседе с Путиным: разговоры о проведении референдума и сроках неуместны

Разговоры о проведении референдума и сроках его организации неуместны, так как решение по этому вопросу относится исключительно к суверенным полномочиям Армении.

Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, отвечая на вопрос, ставил ли президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с ним вопрос о сроках проведения референдума.

Ранее сообщалось, что проблемы, возникшие в армяно-российских экономических отношениях, стали предметом телефонного разговора Пашиняна и Путина.

«Разговоры о сроках референдума неуместны. Что касается наших суверенных прав, решения принимаем мы. Мы сами должны решить, когда проводить референдум, когда не проводить и при каких условиях. Следовательно, разговоры на эту тему неуместны», — заявил Пашинян.

Комментируя отношения Армении с Европейским союзом, премьер подчеркнул, что официальная информация по этой теме исходит непосредственно от партнеров по ЕС, а не от разведывательных служб третьих государств.

Ереван официально заявляет, что продолжает работу в ЕАЭС, но стремится к ЕС. В Москве настаивают — совмещение двух союзов невозможно, и Армения должна определиться посредством референдума, продолжать получать выгоды от ЕАЭС и идти в ЕС недопустимо. Россия ввела ограничения на ввоз армянской продукции, из-за чего фермеры несут большие потери. В частности, ограничения распространились практически на всю продукцию растительного происхождения, за исключением консервированной. Кроме того, Россельхознадзор ограничил поставки в Россию рыбной продукции со всех предприятий Армении.

Власти Армении, в свою очередь, заявили о поиске альтернативных рынков сбыта. Еврокомиссия выделила стране 52 млн евро в качестве экстренной поддержки частного сектора для смягчения последствий российских торговых ограничений. Позднее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Ереване, заявила, что европейский рынок будет открыт для 99% свежей сельскохозяйственной продукции из Армении, а также для 90% напитков и алкогольной продукции. Однако какой процент армянской продукции реально может попасть на рынок ЕС — не уточняется. Премьер Армении Никол Пашинян сам признал, что для вступления в силу решения о беспошлинном экспорте армянской продукции в ЕС потребуется время, и предупредил, что процедуры, необходимые для импорта, Евросоюз специально для Армении не изменит. Эксперты же отмечают, что выделенные ЕС средства ничтожны по сравнению с убытками фермеров.