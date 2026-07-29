Иран призвал Украину признать ответственность за атаку на торговое судно

Киев должен безоговорочно признать ответственность за атаку на иранское торговое судно в Каспийском море, заявления о непреднамеренности удара являются неубедительными, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас.

Ранее Аракчи заявил, что врио главы украинского МИД Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с ним назвал нападение на иранское судно со стороны Украины "непреднамеренным".

"Глава МИД нашей страны заявил, что, учитывая четкие заявления Зеленского, признавшего ответственность за нападение на иранское торговое судно, утверждение о непреднамеренности этого нападения является неубедительным. Киев должен безоговорочно признать ответственность за этот преступный акт, приведший к гибели и ранениям иранских граждан и уничтожению иранского торгового судна", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу, 25 июля, совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает.

Источник: РИА Новости