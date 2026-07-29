Раздел имущества закончился поножовщиной: подробности семейной драмы в Баку - ВИДЕО

В Сабунчинском районе сотрудники полиции установили и задержали Намига Аскерова (1990 года рождения), подозреваемого в нанесении ранений колюще-режущим предметом своей супруге (1997 года рождения).

По информации Baku TV, между Намигом Аскеровым и его женой Дурасан Аскеровой возник конфликт из-за дома. Сообщается, что супруги около семи месяцев проживали раздельно и имеют двоих общих дочерей. По словам близких, Намиг Аскеров намеревался продать частный дом, в котором проживал вместе со своими родителями. В день происшествия женщина пришла по этому адресу и, заявив, что в доме есть и её доля, потребовала часть денег от продажи. После этого между супругами вспыхнула ссора.

В конфликт вмешались члены семьи и соседи, попытавшиеся разнять стороны. Однако затем, как утверждается, Намиг Аскеров взял на кухне нож и нанёс супруге ранения.

Пострадавшая женщина была доставлена в Сабунчинский медицинский центр. У неё диагностированы непроникающие колото-резаные кровоточащие раны передней поверхности грудной клетки, левой подмышечной области, а также резаные раны левого плеча и подбородка. В настоящее время её лечение продолжается.

По данному факту проводится расследование.