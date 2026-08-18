Захарова: Заявления объявленных в розыск в Баку россиян не отражают позицию РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания российских граждан, объявленных в розыск в Азербайджане, не имеют отношения к позиции Москвы в двусторонних отношениях с Баку.

Полный текст комментария опубликован во вторник, 18 августа, на сайте внешнеполитического ведомства в связи с решением азербайджанской Генпрокуратуры о международном розыске трех журналистов из России.

Речь идет об Иване Князеве, Семене Уралове и Алексее Чадаеве, в отношении которых в Азербайджане возбуждено уголовное дело по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджанской Республики, нарушению ее территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также публичных призывов к терроризму.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что мнения указанных частных лиц не могут рассматриваться как отражение официальной линии Кремля в отношении Азербайджана. В комментарии Захаровой отмечается, что Москва сохраняет приверженность конструктивному диалогу с Баку, а заявления фигурантов розыска остаются их личной позицией.

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