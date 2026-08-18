«Барса» купила Родри у «Ман Сити»

Родри официально стал игроком «Барселоны». Каталонский клуб объявил о переходе 30-летнего полузащитника из «Манчестер Сити».

Соглашение с испанцем рассчитано до 30 июня 2030 года.

По ранее появившейся информации, сумма трансфера составила 76,5 млн евро с учётом бонусов. При этом первоначально «Барселона» выплатит 60 млн евро.

Родри выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года и за это время завоевал с командой 13 трофеев: четыре чемпионства в АПЛ, два Кубка Англии, три Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2024 году Родри был удостоен «Золотого мяча».