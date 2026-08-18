Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

В столице Словакии Братиславе продолжается чемпионат мира по борьбе U-20.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в третий день соревнований определились медалисты по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 67, 72 и 97 кг.

Эмин Джавадлы (55 кг) в поединке за бронзовую медаль встретился с японцем Хиро Сакамото. Не оставив сопернику никаких шансов, наш соотечественник одержал победу с явным преимуществом (11:1) и стал бронзовым призером чемпионата мира.

Таким образом, количество медалей, завоеванных сборной на чемпионате мира, достигло 3.

Напомним, что накануне Джавидан Нехматов (77 кг) завоевал серебряную, а Турал Ахмедов (63 кг) – бронзовую медаль.